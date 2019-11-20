Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

3600 ek gösterge soruları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri gündeme taşınayan milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN'IN 3 ÇOCUK TAVSİYESİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Plan ve Bütçe Komisyonundan Türkiye'deki nüfus yaş ortalamasına ilişkinde açıklama yapan Bakan Selçuk, 2045'te yaşlı bağımlılık oranının genç bağımlılık oranını geçeceğini ifade etti.

Genç nüfus yapısının korunması üzerinden Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinin önemine değinen Bakan Selçuk, "İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız 'en az üç çocuk' diyor. Bu dengeyi sağlayabilmemiz için nüfusumuzun genç kalması önemli" ifadelerini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

MAAŞLAR ARTACAK

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi.