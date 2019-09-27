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Bakan Selçuk, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

27.09.2019 10:24Bakan Selçuk, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Selçuk'u ziyarette AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Vali Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi karşıladı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ziyaret amacının Adıyaman'ın eğitim sistemini gözden geçirme, kentin eğitim noktasında ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda iş adamları ve eğitimcilerle değerlendirme yapacaklarını ifade etti.
Vali Pekmez ise 824 özel ve ve resmi eğitim kurumu, 153 bin öğrenci ve 9 bin 250 öğretmenle Adıyaman'da büyük bir eğitim ailesine sahip olduklarını belirtti.
Bakan Selçuk'un ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getiren Pekmez, Bakan Selçuk'a Adıyaman'a verdiği öncelikten dolayı teşekkür etti.

Ziya Selçuk, AK Parti, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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