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Bakan Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilk defa uygulanacak ara tatile ilişkin, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

14.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:36Bakan Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilk defa uygulanacak ara tatile ilişkin, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından 18-22 Kasım'da uygulanacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ara tatiline ilişkin, videolu mesaj paylaştı. Bakan Selçuk, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde http://aratatil.meb.gov.tr internet adresinden görebilirsiniz" notu ile paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili anne babalar, bu yıl ilk kez ülkemizde bir ara tatil uygulanıyor. Cuma günü itibariyle çocuklar bir hafta tatildeler, biz istedik ki bu bir hafta eğitime okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle değerlerimizle devam edelim, çocuklarımız için bir ara tatil etkinlik planı hazırladık. Ben örnek olması açısından Gaziantep'i seçtim. Bakın burada pazartesiden cumaya kadar çocukların katılabileceği uzun bir etkinlik listesi var. Lütfen bulunduğunuz ili seçerek, buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,



Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

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