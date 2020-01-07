Bakan Selçuk: Artık 81 ilde özel eğitim meslek okulu var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız 151 idi. Yıl sonuna kadar özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilimize de okul açma kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açılan özel eğitim meslek okullarının 2019 yılında tüm illerde yaygınlaştırma kararı alındığı hatırlatıldı. 2019 yılında 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulu sayısının 2020 yılının hemen başında 161'e çıkarıldığı belirtilerek; Ardahan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Şırnak ve Tunceli'de bu okulların hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

'KISA SÜREDE ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK'

Bakan Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özel gençleri istihdama katarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlaması açısından özel eğitim meslek okullarının yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini belirtti. Selçuk, "2019 yılında koyduğumuz hedefe doğru ilerlerken öncelikle mevcut 151 okulumuzun alt yapısını ve atölyelerini güçlendirdik. 2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız 151 idi. Yıl sonuna kadar özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilimize de okul açma kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek. Ayrıca illerimizdeki mevcut okullarımıza ilaveten özellikle büyükşehirlerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Örneğin İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da 9 özel eğitim meslek okulumuz hizmet veriyor. Bu okullarımıza erişimi kolaylaştırabilmek için büyükşehirlerimizdeki özel eğitim meslek okullarımızın sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.

'İSTİHDAM İÇİN SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ KURACAĞIZ'

Bakan Selçuk, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin istihdamına ilişkin projelerinin de olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak öğrencilerimizin staj yapabilmeleri ve mezun olduklarında istihdama katılımının artırılmasına yönelik çalışmaları da yürütüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurduğumuz güçlü işbirlikleri gibi özel eğitim meslek okulları ile ilgili de sektörlerle güçlü işbirlikleri kuracağız. Bu konuda çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Yakında sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız."

18 ALANDA MESLEKİ EĞİTİM VERİLİYOR

Özel eğitim meslek okullarında 18 farklı alanda mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, El Sanatları Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tarım Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında eğitim alıyor.