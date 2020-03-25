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Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2)

'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu.

25.03.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:57
Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2)

'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter'dan verdiği mesajda, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

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