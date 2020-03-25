Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2) - Haberler

Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2)

'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu.

25.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 01:10
Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2)

'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter'dan verdiği mesajda, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Haberler
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu
Meclis’te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu Haberler
Meclis'te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Haberler
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteroloji’den 4 il için toz taşınımı uyarısı Haberler
Meteroloji'den 4 il için toz taşınımı uyarısı
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti Haberler
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti
Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: FLAŞ - Haber 01:46: İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi - Haber 01:44: Kocaeli'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlem yapıldı - Haber 01:32: İçişleri Bakanlığına personel alımı - Haber 01:30: Gabon'da korsanlar Portekiz gemisindeki mürettebattan 7 kişiyi rehin aldı - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:22: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı - Haber 22:30: Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var - Haber 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler