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Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi Komisyon üyelerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında...

02.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:54
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi
Komisyon üyelerinden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (1)
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"
Bakan Selçuk:

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel

Kaynak: AA


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