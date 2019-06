Bakan Selçuk : "(Bakıma muhtaç engelliler için evde bakım yardımı) 2018'de 7 milyara yakın ödeme...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, hem ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." dedi.Selçuk, Saray Engelsiz Yaşam Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde, Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği işbirliğinde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katıldı.Bakan Selçuk, konuşmasına, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek başladı.Araklı'da sel nedeniyle kaybolanları arama çalışmalarının da devam ettiğini belirten Selçuk, bakanların incelemelerde bulunduğunu, kriz merkezinden gerekli koordinasyon sağlandığını söyledi.Selçuk, "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, hem ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." dedi.Bakan Selçuk, sempozyumda, hayatın akışını değiştiren dijital dönüşümü ve bu sürecin engelli ve yaşlıların hayatına olan etkilerinin konuşulacağını dile getirdi.Son 17 yılda, toplumun refah seviyesinde artış, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki iyileşmeler neticesinde 2000'de 70 olan ortalama yaşam beklentisi süresinin bugün yaklaşık 76'ya yükseldiğini anlatan Selçuk, 2000'de yaklaşık 67 milyon olan Türkiye nüfusunun bugün 80 milyonun üstüne çıktığını söyledi.Selçuk, nüfus projeksiyonlarına bakıldığında yüzde 8.8 olan yaşlı nüfus oranının 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 13 olacağının öngörüldüğünü kaydetti. Her beş kişiden birinin 2050'de 65 yaşın üzerinde olacağının beklendiğini dile getiren Selçuk, Türkiye'de 5 milyona yakın da engellinin bulunduğunu ifade etti.Selçuk, dijital dönüşüm sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların bilgisayar kullanım oranının 2014'te yüzde 5'e iken, geçen yıl yüzde 8,5 olduğunu belirterek, internet kullanımının ise 2014'te yüzde 5 iken 2018'de yüzde 17'ye yükseldiğini vurguladı."Şu an 19 aktif merkezimiz var"Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 170 bin yaşlıya Evde Bakım Desteği verildiğini belirten Selçuk, "Türkiye'nin dört bir yanında kuruluşlarımız var. Özel huzurevleriyle birlikte bakanlığımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı toplam 395 yatılı bakım kuruluşunda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet vermeye devam ediyoruz. Gündüzlü Yaşam Merkezleriyle de ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Şu an 19 aktif merkezimiz var. Bu rakam sene sonunda 44'e ulaşacak." diye konuştu.Selçuk, "Bakıma muhtaç engelliler için evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla engelli için yaklaşık 7 milyara yakın ödeme gerçekleştirdik. 2019'da da engelli vatandaşlarımıza yine daha da artırarak daha fazla yardım sağlayacağız." dedi.Selçuk, 350 bakım merkezinde 26 bin engelliye yatılı bakım hizmeti verildiğini belirterek, 2002 yılında 2 bin 600 engellinin kurum bakımı için sıra bekliyorken bugün sıra bekleyen engellinin bulunmadığını kaydetti.Engelliler için 52 merkezde gündüzlü bakım hizmeti verildiğini anlatan Selçuk, bu yıl sonunda bu hizmeti 81 ile yaygınlaştırılacağını bildirdi.Bakanlık tarafından dijital teknolojinin kullanıldığı engelli ve yaşlılar için hayata geçirilen çalışmalara ilişkin örnekler veren Selçuk, kamuda da erişilebilirlik kapsamında hizmetler sunulduğunu anlattı.Selçuk, Aktif Yaşlanma ve Engelsiz Vizyon Belgesinin ve Yaşlılık Vizyon Belgesinin gelecek günlerde paylaşılacağını ifade etti."Teknoloji odaları kurmayı hedefliyoruz"Bakan Selçuk, "Yatılı ve gündüzlü hizmet sunulan kuruluşlarda ve evde bakım hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını destekliyoruz. Onları, teknoloji okur-yazarlığı eğitimi vererek sosyal dayanışmanın da sağlanabileceği teknoloji odaları kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Selçuk, engellilerin dijital yöntemlerle, teknoloji kullanımıyla hizmetlere erişimini sağlamak için belirledikleri eylemlere değindi.Bakan Selçuk, daha sonra "Engelsiz Dijital Dünya İnovasyon Ödülü"ne layık görülen projelerin sahiplerine ödüllerini takdim etti. Programın ardından Selçuk, e-devletten engelli kimlik kartı başvurusu ve işaret diliyle anlatımı ile ePTTAVM'den engellilerin yaptığı ürünlerin satışının yapıldığı uygulamaların bulunduğu standları inceledi.Programa, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ile Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği Recep Uslu da katıldı.