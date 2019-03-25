Bakan Selçuk: "Başkan Osman Zolan Denizli İçin Bir Fırsat"

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetlerinden övgüyle bahsederek, Başkan Osman Zolan'ın Denizli için bir fırsat olduğunu söyledi.Bakan Selçuk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Selçuk'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini göstermeye, milletin ihtiyaçlarını karşılama anlamında destek olmaya gayret ettiklerini söyledi. Fiziki yapıların yanında insanların mutluluğunun da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak Evde Bakım ve Sağlık Hizmetine başladık. Bugüne kadar 17 bin vatandaşımızın sağlık, bakım ve hasta nakil hizmeti anlamında yardımına koştuk" dedi.Büyükşehir Belediyesin sosyal hizmetlerini anlatan Başkan Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetinin yanında Büyükşehir Sevgi Eli, öğrenim yardımı, Ailemi Seviyorum projesi kapsamında Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu, spor kursları, Kent Konseyi gibi birçok desteğinden bahsederek, "Mutlu insanlar için gayretlerimiz devam ediyor. Alt ve üst yapı gibi fiziki yatırımlar önemli ama insanlarımıza dokunmak daha da önemli. Onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz. Kimse sahipsiz kalmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı."Tüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz"Denizli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk ise, "Denizli, sanayi, ticaret ve turizmi ile Türkiye'de öncü şehirlerimizden birisi. Büyükşehir Belediyemiz de Türkiye'deki çok başarılı belediyelerimizden birisi. Osman Zolan başkanımız da önceki dönem belediye başkanımız ve bakanımız Nihat Zeybekci Bey'den aldığı bayrağı daha da ileri noktalara götürüyor" dedi.Belediyelerin sosyal hizmetler anlamındaki çalışmalarını yakinen takip ettiklerine dikkat çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Bu çalışmalar bizi mutlu ediyor. Osman Zolan başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik anlayışlarını gönül belediyeciliği ile buluşturup daha ileri safhalara götürecekler. Başkanımız Denizli için bir fırsat. Bizler de onların tüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum." - DENİZLİ