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Bakan Selçuk: Ben de onaylamıyorum

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde Adnan Menderes'in idam görüntülerinin animasyonunun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

23.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:00
Bakan Selçuk: Ben de onaylamıyorum

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde Adnan Menderes'in idam görüntülerinin animasyonunun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerin animasyonunun izletilmesi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, şöyle dedi:

"Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam."

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Adnan Menderes, Ziya Selçuk, Güncel

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