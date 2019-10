Bakan Selçuk: "Bilimin ahlakla yıkanması gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilimi içselleştirmek yetmiyor. Eğer etik bir mesuliyeti olmazsa bilimin sermayenin güdümünde sadece sermaye ve finans sektörüne yönelik olarak bir takım çabaların aracı haline gelen, hizmetkarı olan bir bilim ortaya çıkar. Bu bilimle de insanlığın mesafe alması mümkün değil" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ostim Teknik Üniversitesinin akademik yılı açılışına katıldı. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci de katıldı. Öğrencilere ilk dersi de veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilimin dünyada çok farklı bir noktaya taşındığını dile getirdi. Bakan Selçuk, yenilikleri takip etmenin önemine dikkat çekerek, "Bugün dünyaya baktığımızda gördüğümüz farklı bir manzara var. Dünya farklı bir yere gidiyor. 2040'lara doğru yepyeni bir dönemden, çağdan bahsediyoruz. Tekillik çağı bunlardan biri. Tekillik çağının belli başlı hususiyetlerinden biri; ilk defa dünya tarihinde Göbeklitepe'den alın, aynı bedende fiziksel biyolojik ve yazılımsal olanın mümkün olduğu bir çağ. Robotlara organik bir takım organların eklendiği bir çağ. Bugün ilkokulda okuyan çocuklarımızın nasıl bir geleceğe yöneldiğinin ipucu. İlkokulda okuyan çocuklarımız 'Bizi neye hazırladınız?' diye soracaklar. Elbette bu tekillik çağı dediğimiz çağda insan beynine yazılım yüklenmesi, beyninden geçenlerin uzaydan okunabilmesi gibi farklı teknolojilere şahitlik edeceğiz. Zemin olmadan şekil yapmanın faydası yoktur. Kelimelerin canlı olduğuna inanıyorsak her bir kelimemize ruh üflemeye er terimi yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bütün beyinleri, insanları kucaklayarak yapmazsak bir yere varıp mesafe almamız mümkün değil. Bizim dememiz gereken ben yerine hepimiz, biz demeliyiz. Bu işin ehli kimdir meselesi çok çok önemli" dedi."Bütün insanlarımızı kucaklayarak yapmazsak, bütün beyinlerimizi bir araya getirmezsek çok fazla mesafe almamız söz konusu değil"Ortaya konulan işlerin katma değerine bakılabilmesi için ehliyete ve liyakate ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Eğer biz bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bu ülkenin topraklarına hürmeti olan, bu ülkenin bayrağına saygısı olan bütün insanlarımızı kucaklayarak yapmazsak, bütün beyinlerimizi bir araya getirmezsek, çok fazla mesafe almamız söz konusu değil. Ben diyerek bir yere varmamız mümkün değil. Biz dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. Biz deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey; hepimiz, hep beraber ifadesi. Ben ya da biz demek yerine hepimiz deme ihtiyacına sahibiz. Bunun için de ehliyete hürmet etme şartı var. Bizden, benim görüşüme yakın ya da akrabamdan ziyade, bu işin ehli kimdir meselesi çok çok önemli" diye konuştu.Bilimi içselleştirmenin yeterli olmadığını, bilimin ahlakla yıkanması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, "Eğer etik bir mesuliyeti olmazsa bilimin, sermayenin güdümünde sadece sermaye ve finans sektörüne yönelik olarak bir takım çabaların aracı haline gelen, hizmetkarı olan bir bilim ortaya çıkar. Bu bilimle de insanlığın mesafe alması mümkün değil. Zaten bugünkü dünyaya baktığımızda dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerinde yetişmiş olan inanları dünyaya en çok zarar veren insanlar olarak görüyoruz. 2008 ekonomik krizini düşünün, bunlar okumuş insanlar ama dünyaya çok büyük zarar verdiler ve hala da veriyorlar. Bugün şikayet ettiğimiz iklimle, açıkla ilgili mesele hepsi bilimin ahlakla yıkanmamasıyla doğrudan doğruya ilgili, yani etik bir mesuliyete ihtiyacımız var" şeklinde konuştu."Bu çağın devşirmesi; çok iyi üniversite kurarak dünyanın en başarılı çocuklarını buraya davet etmekle olur"Üniversitelerin dünya statüsünde olması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, "Bu çağın devşirmesi; çok iyi üniversite kurarak dünyanın en başarılı çocuklarını buraya davet etmekle olur. Çok iyi üniversiteler, çok iyi eğitim kurumlarınız yoksa bu ülkenin çocuklarını devşirme yoluna gidebilir diğer ülkeler. Her fikir bir tohumdur. Her tohumun nelere gebe olduğunu kestirmek mümkün değil. İlk defa kurulan bir üniversiteye çok yüksek puanla gelen öğrenci ve ailelerin hayallerinden biz mesulüz. Öğrencilerin neden bu üniversiteyi seçsin sorusuna hemen cevap verebilecek konumda olmalıyız. Öğrencilere mesajımız olmalı. Öğrencilerin kafasındaki üniversite kavramı çok komplike. Çocuğun üniversiteden anladığı neyse üniversitenin kimliği odur. Buraya çok bilerek ve özel olarak geldim. Bu üniversitenin ülkemize olan mesajının farkındayım. Burayı ne kadar önemsediğimizi göstermek için buradayız. Burası uygulamanın iç içe olduğu bir yer" diye konuştu."Çocukların öz gelecek yazmakla ilgili fikri yetişkinler tarafından bloke ediliyor"Öğrencilere seslenen Selçuk, "Öz gelecek yazın derim ben çocuklara. Çocukların öz gelecek yazmakla ilgili fikri yetişkinler tarafından bloke ediliyor. Aileler kendi yapamadıklarını kendi çocuklarına yüklemek istiyorlar. İyi bir öğrenciyi ben derste ne yaptığından çok ders sonrası ne yaptığından tanırım. Diplomayı herkes alıyor. Sizi farklılaştıran şey ders dışında ne yaptığınızdır. Talebelerin talep etmeye dikkat etmesi lazım. Öğrenci olarak yapmak istediklerinizi bir planlamaya tabi tutarsanız bunun üzerine bir proje yapmanız kolaylaşacaktır. Ailenizin sizinle ilgili hayallerinden de sorumlusunuz. Ülkenizin sizden bekledikleri var. Bu ülke için ne tür bir hayal, nasıl bir endişe içindesiniz. Sizin muhakkak suretle evrensel düşünmeye ihtiyacınız var. Buradaki bakış açısıyla bir değer oluşturursanız yanılırsınız. Evrensel değere ihtiyacınız var" dedi. - ANKARA