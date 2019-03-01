Bakan Selçuk: Birçok Gencimiz, Lise Sona Geldiği Halde Bazı Tereddütler Yaşıyor

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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'Mesleğim Hayatım Portalı'nın önemli olduğunu belirterek, "Birçok gencimiz, lise sona geldiği halde hangi alanda okuması gerektiği konusunda bazı tereddütler yaşıyor. Bu portal, bizim onlara güçlü rehberlik hizmetinin önemli bir boyutu" dedi.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'Mesleğim Hayatım Portalı'nın tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, portalın, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve 'eğitim- istihdam- üretim' bağlantısının sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan projelerden olduğunu söyledi.Uygun mesleği seçmek ve meslekte ilerlemek için kişinin kendini tanıması ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmasının temel koşul olduğunu vurgulayan Numanoğlu, "Bu bağlamda mesleki eğitim programlarında öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları sunuldu. Yurt dışı eğitimlerden eğitimcilerin eğitimine, kariyer olanaklarından mülakat tekniklerine ve geleceğin meslekleri gibi her türlü soruya çözüm arayan bir portal. Meslek eğitimi almış nitelikli mezunlar ile uygun bir çalışan arayan işverenlerin buluşma adresi olan 'Mesleğim Hayatım Portalı' iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturuyor. 'Mesleğim Hayatım Portalı' ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok sayıda paydaşın tek bir noktada buluşarak çok sayıda farklı alanlarda dağınık halde bulunan verinin ortak bir platformda toplanması amaçlanmıştır" diye konuştu. SELÇUK: GÜÇLÜ REHBERLİK HİZMETİNİN ÖNEMLİ BOYUTUMilli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Mesleğim Hayatım Portalı' ile iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturma imkanının ortaya çıktığını kaydederek, "Birçok gencimiz lise sona geldiği halde hangi alanda okuması gerektiği konusunda bazı tereddütler yaşıyor. Bu portal bizim onlara güçlü rehberlik hizmetinin önemli bir boyutu. Çocuklarımızın sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil bilim dışındaki kurumlarla da irtibatını sağlamak ve bunun aslında bir ekosistem olduğunu okuldan içinden bir yaklaşım olmadığını ortaya koyacağız. Bu portalın mesleki teknik eğitime erişimin artırılması, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmasında büyük yarar sağlayacağı düşüncesindeyiz" dedi. - Ankara