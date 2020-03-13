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Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle muayene başvurusu yapabilecek" dedi.

13.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

KİMLİK VE EHLİYETLE MUAYENE BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek" dedi.

"HİÇBİR VİRÜS TEDBİRİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu belirten Bakan Selçuk, "Yeni tip korona virüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Sağlık, Politika, Ekonomi

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