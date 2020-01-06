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Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık bursuyla yurt dışında eğitim görecek bursiyerlerin eğitim programı açılışında, "Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyete ve sizinle duyacağımız gurura bağlıdır.

06.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:17 Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık bursuyla yurt  dışında eğitim görecek bursiyerlerin eğitim programı açılışında, "Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyete ve sizinle duyacağımız gurura bağlıdır. Biz sizinle evlatlarımız olarak gururlanmak ve ülkemiz adına yaptığınız bu işin ruh halini hissetmek istiyoruz" dedi.

'Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme' (YLSY) kapsamında 2019 yılında belirlenen 881 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazandı. 12 bine yakın aday arasından seçilen bursiyerler, öğrenim görecekleri ülkeye gitmeden önce Kızılcahamam'da '2019 Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri' programında bir araya geldi. 4 gün sürecek programın açılışına Bakan Selçuk'un yanı sıra Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara İl Eğitim Müdürü Turan Akpınar da katıldı.

'BİZ SİZİNLE GURURLANMAK İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 20 bine yakın öğrencinin yurt dışında eğitim alıp geri döndüğünü ve ülkesine hizmet ettiğini söyledi. Selçuk, devletlerin yurt dışına gönderdikleri öğrencilerle ilgili farklı bakış açıları olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Mesela bazı devletler gönderdikleri öğrencilerin geri dönmemesini şart olarak koşuyorlar, geri dönmeyenlere yerleşme parası veriyorlar. Bunun temel sebebi şu; oralardaki dünya çapındaki kuruluşlarda başarılı olun, o kuruluşların kılcal damarlarında deneyimler edinin ve bu deneyimleri belli bir süre geçtikten sonra ülkenize taşıyın. Böyle bir bakış açısı da var. Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyete ve sizinle duyacağımız gurura bağlıdır. Biz sizinle evlatlarımız olarak gururlanmak ve ülkemiz adına yaptığınız bu işin ruh halini hissetmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Bakan Selçuk'un açıklaması

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ 

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN/ANKARA, -



Ziya Selçuk, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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