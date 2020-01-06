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Bakan selçuk: biz sizinle gururlanmak istiyoruz

Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz (2)EĞİTİM GÖREN BURSİYERLER MUTLUEğitime katılan bursiyerlerden Haşim Türkoğlu (27) Gazi Üniversitesi matematik bölümünden mezun olduğunu ve eğitim için İngiltere'ye gideceğini söyleyerek, "Ülkesi için hizmet etmek isteyen, kendisini...

06.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:29 Bakan selçuk: biz sizinle gururlanmak istiyoruz
Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz (2)
EĞİTİM GÖREN BURSİYERLER MUTLU
Eğitime katılan bursiyerlerden Haşim (27) Gazi Üniversitesi matematik bölümünden mezun olduğunu ve eğitim için 'ye gideceğini söyleyerek, "Ülkesi için hizmet etmek isteyen, kendisini geliştirmek isteyen bir insanın cebinden bir kuruş para çıkmadan, tamamen devlet bursuyla gitmek istiyorsa mutlaka bu bursa başvurması gerekiyor. Türkiye'ye geldiğim zaman Milli Eğitim Bakanlığı web uzmanı olarak görevlendirileceğim. Yine Milli Eğitim, öğrencilerimiz ve ülkem için çalışacağım. İngiltere'ye giderek doktora yapmamdaki amaç; ülkem için daha faydalı olmak" dedi.
KÖY ÖĞRETMENİ KÜBRA İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALACAK
Hacettepe Üniversitesi adına İngiltere'ye gidip, 'eğitimde dijitalleşme' alanında yüksek lisans yapacak olan Kübra Kaymakçı ise, böyle bir fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi. Şubat atamasında Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe köyüne matematik öğretmeni olarak atandığını söyleyen Kaymakçı, "Bu bursa tesadüfen yazın başvurdum. Yurt dışında eğitim almayı çok istiyordum. Yüksek lisansımı eğitimde dijitalleşme alanında yapacağım. Hacettepe Üniversitesi adına İngiltere'ye gideceğim. Benim için çok güzel bir şey. Ben bunu nasıl kazandım, buralara nasıl geldim inanın bilmiyorum. Toplantıyı dinlerken bile tüylerim diken diken oldu. Böyle bir fırsatı verdikleri için gerçekten çok teşekkür ederim" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gazi Üniversitesi, Ziya Selçuk, İngiltere, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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