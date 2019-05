Bakan Selçuk: "Büyük Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Bugün büyük Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere ise bu fırsatı inşallah hiçbir zaman vermeyeceğiz. Milletimizin feraseti sayesinde oynanan oyunları bozacak; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizim için tehlike, yaşadığımız zorluklar değil, hainlerin tuzağına düşme gafletini göstermektir" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile iftar programında bir araya geldi. Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen programa Selçuk'un yanısıra Ankara Valisi Vasip Şahin , şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk , birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Selçuk, "Bu toprakları merhamet, adalet ve esenliğin yurdu kılmak için mücadele edeceğiz. İdeallerimizi çıkarlarımızın her zaman önünde tutarak, vatanımızı inşallah erdemin, kardeşliğin ve güzelliğin timsali yapacağız. Şehit ailelerimize, gazi ve gazi yakınlarımıza sahip çıkmayı, bu anlayış ve hassasiyetin bir gereği olarak idrak ediyoruz. Necip milletimiz adına sizler için yaptığımız ve yapacağımız her şeyi, asaletin ve sorumluluğun ifadesi diye görüyoruz. Bu bilinç ve hassasiyetle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok kazanımlar sağladık. Kamuda bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu kardeşi, anne ve babasını da istihdam hakkı kapsamına aldık. Gazi ve gazi yakınlarımıza da bir istihdam hakkı getirdik" dedi."Bizi bir araya getiren bağlar hiçbir şekilde tesadüfi olmamıştır"Şehit yakınları ve gazilere yönelik hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Bakan Selçuk, "İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları ise, bildiğiniz gibi, takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, bugün itibariyle 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı hak (kart) sahibi yaptık. Şehit yakını ve gazilerimizin ekonomik sıkıntı içinde yaşamamaları için şartlarımızı sonuna kadar zorladık. Onların faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağladık. Şehitlerimizin anne ve babaları için, aylık bağlanmada aranan muhtaçlık şartını ise kaldırdık. Çalışmaya devam eden harp malullerinin, hem maluliyet hem de çalışma aylığının ikisini birden almalarına ve çalıştıkları işten emekli olabilmelerine imkan sağladık. Su ve elektrik ücreti indiriminden faydalanacakların da kapsamını genişlettik. Yaptığımız tüm bu hizmetleri; milletimiz için, bizim için öncelikle bir şeref meselesi olarak görüyoruz. Bu sayede, milletimizi birbirine bağlayan gönül bağlarını da perçinliyor, kuvvetlendirmiş oluyoruz. Biz, Türkiye olarak bugün 82 milyonluk büyük bir aileyiz. Kader birliği yaparak çoklukta birlik olmuş, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Bizi bir araya getiren bağlar hiçbir şekilde tesadüfi olmamıştır" diye konuştu."2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz"Büyük Türkiye mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Bakan Selçuk, "Şehit ve gazilerimizin cansiperane kahramanlıkları, sizlerin sabrı, cesareti ve fedakarlığı bunun en açık delilidir. Bizi her daim zulme ve teröre karşı yekvücut hale getiren şey, milletimizin taşıdığı değerler ve asil karakteridir. Yiğitlikle asaleti, vakarla merhameti karakterinde birleştirmiş bir millet olarak, bugün büyük Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere ise bu fırsatı inşallah hiçbir zaman vermeyeceğiz. Milletimizin feraseti sayesinde oynanan oyunları bozacak; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizim için tehlike, yaşadığımız zorluklar değil, hainlerin tuzağına düşme gafletini göstermektir. Dirliğimizin yolu, birlik beraberliğimizi daima muhafaza etmekten ve bu birliğimizin kıymetini bilmekten geçiyor. Şehitlerimizin canları da gazilerimizin ve kıymetli ailelerimizin yaptığı fedakarlıklar da bize bu hakikati hatırlatıyor. Bu bilinçle, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın yükselen, muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA Zehra Zümrüt Selçuk