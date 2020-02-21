Bakan Selçuk: "Çalışma Hayatı Buluşmaları'nı organize ettik çünkü yargı uygulamaları en fazla gelen...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk," "Çalışma hayatının tarafları olarak gerek işveren kesimi temsilcilerimiz gerekse işçi kesimi temsilcilerimizle daima istişareyi ve sosyal diyaloğu hep önemsedik. Bu görüşmeler neticesinde bize en fazla gelen taleplerden bir tanesi de yargı uygulamalarına dair hem işçi hem de işveren kesimimizin talepleriydi" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da ilki düzenlenen 'Çalışma Hayatı Buluşmaları - Hukuki Uygulamaların Analizi' programına katıldı. Program kapsamında, işveren, işçi ve yargı tarafları ilk kez bir araya geldi ve çalışma hayatı değerlendirildi. Program gün boyu oturumlarla devam ediyor. Program kapsamında, iş davalarında zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin feshi ve feshe bağlı haklar, belirli süreli iş sözleşmesi, yurtdışı işçi istihdamı konuları ele alınıyor. TOBB, MÜSİAD, YASED gibi kurumların katılımıyla yapılan programda, işveren adına TİSK ile TOBB, işçi adına da TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ birer sunum gerçekleştirecek. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.



"En fazla gelen taleplerden bir tanesi yargı uygulamalarına dair hem işçi hem de işveren kesimimizin talepleriydi"



Programın açılışında konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışma hayatının tarafları olarak gerek işveren kesimi temsilcilerimiz gerekse işçi kesimi temsilcilerimizle daima istişareyi ve sosyal diyaloğu hep önemsedik. Bu görüşmeler neticesinde bize en fazla gelen taleplerden bir tanesi de yargı uygulamalarına dair hem işçi hem de işveren kesimimizin talepleriydi. Bu anlamda çalışma hukuku ile ilgili yargı uygulamaları konusunda yüksek yargı mensuplarımızla bir araya gelme, hukukçularımızla ve akademisyenlerimizle bir araya gelip bir masa etrafında konuşma arzularını dile getiriyorlardı. Bugün sosyal taraf, akademisyenler, işçi ve iş veren temsilcilerimizle ve yargı mensuplarımızla bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duymaktayız" dedi.



"Ülkemizde 22 milyon sigortalı ve 1 milyon 900 bin işyeri bulunuyor"



Ülkemizde çalışan işçi ve işyerleri sayılarına dikkat çeken Bakan Selçuk, "SGK'nın 2019 verilerine göre, ülkemizde 22 milyonun üstünde aktif sigortalı bulunuyor. 22 milyon sigortalı bir taraftan bakmakla yükümlü olduğu ailesinin geçimini sağlamakta. 22 milyon sigortalı içinde en büyük kısmı da 4A statüsündeki 16 milyon çalışan oluşturmakta. 1 milyon 900 bin işyeri ve işverenimiz mevcut. Bu işletmelerde hem üretimimizin hem de ihracatımızın büyük bölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu masanın etrafında hukuki uygulamaları konuşurken, aynı zaman da 16 milyon çalışanımızın ve 1 milyon 900 bin işyerimizin de problemlerini de ilk etapta konuşmuş olacağız. Her çalışanın işvereniyle olan bu ilişki hukuki bir sözleşme ve iş akdi. Bunun çalışma, sosyal ve ekonomik hayata yansımaları olduğu için iki taraf arasındaki sözleşmedir deyip geçemiyoruz. Bu anlamda hepimizi ilgilendiren konu. Biz de işveren ve işçinin yanı sıra çalışma hayatında devlet olarak üçüncü aktörüz. Çalışma hayatındaki bu üç aktör, sosyal diyaloğun ve çalışma barışın pekiştirilmesinde çok önemli bir rol üstlenmekte. Bu ortak meseleleri böyle ortamlarda ve bir masanın etrafında müzakere ederek çözebileceğimizi inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Biz ortak bir payda da buluşmayı hedefliyoruz"



Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: "Yargı mensupları, bizim yasalarda düzenlediklerimizin son tahlilde uygulama alanını oluşturuyor. Biz de bu uygulama alanına dair sosyal taraflardan devamlı talepler alıyoruz. Bu uygulamalarda hem işçi tarafımız hem de işveren tarafımız kendilerine dair olan uygulama sorunlarını göz ününe serecekler. Biz ortak bir payda da buluşmayı hedefliyoruz. Diğer bir konuda önümüzdeki dönemde dijital çağa gelmişken, işin geleceğini de konuşmamız gerekmekte. Bunu yapacağımız diğer Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda da konuşacağız. Çünkü iş yapış tarzları ve çalışma hayatı modelleri de örgütlenme biçimleri de dönüşmeye başladı"



"İş mahkemelerindeki dosya sayısına baktığımızda 2018'de 540 bini aştığını görüyoruz"



İş mahkemelerindeki dosya sayılarını aktaran Bakan Selçuk, "İş mahkemelerindeki dosya sayısına baktığımızda; 2011 yılında toplamda 350 bine yakın dosya bulunmaktayken, 2018'de 540 bini aştığını görüyoruz. Bu neredeyse yüzde 55'lik bir artış olduğunu göstermekte. Devreden sayısında da 2011 yılında 206 bin dosya varken, 2018'de 335 bin sayısını aşmış durumda. İş mahkemelerindeki dava dosya sayısının artması, işveren ile işçiler arasındaki bazı konuların daha net ve daha hızlı çözülmesini bize işaret ediyor. Dolayısıyla bu toplantının önemini de işaret etmekte. Bu toplantıdaki temel amacımız; yargıyla işçi ve işveren taraflarını bir araya getirerek bakanlıklar olarak dinleyici konumda olacağız. Buradaki sorunları göz önüne alarak önümüzdeki günlerde bunlara dair çözümler bulmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.



'Çalışma Hayatı Buluşmaları' seri şeklinde devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çalışma Hayatı Buluşmaları' serisinde işçi ve işvereni farklı konularda bir araya getirmeye devam edecek. Belirlenen konular farklı temalarla uzmanlar tarafından istişare edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA