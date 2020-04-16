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Bakan Selçuk'dan korona virüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanuna ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık bin 177 TL gelir...

16.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:33
Bakan Selçuk'dan korona virüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanuna ilişkin açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz. Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen korona virüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Yasa teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını anımsatan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Kısa çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu yasa ile çalışanları güvence altına aldıklarını ifade eden Bakan Selçuk, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 3 aylık süreyle feshedilemeyeceğini kaydetti. Bu doğrultuda iş sözleşmesini fesheden işverene ceza kesileceğine dikkat çeken Selçuk, "3 aylık süre boyunca iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek. Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Nakdi ücret desteği ve Genel Sağlık Sigortası işsizlik sigortasından karşılanacak

Kısa Çalışma Ödeneği ile nakdi ücret desteği konularında da açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz. Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak."

Bakım hizmetlerinde gelir şartı aranmayacak

Bakan Selçuk, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının geçici olarak 3 ay süreyle kaldırıldığını da bildirdi. 438 resmi bakım merkezinde bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlının gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Selçuk, "İçinde bulunduğumuz süreçte kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Selçuk, söz konusu kanun maddesinin üç aylık bir süreci kapsadığını, Cumhurbaşkanının kanun maddesini 1 yıla kadar uzatma yetkisi olduğunu da belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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