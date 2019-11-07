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Bakan Selçuk'dan otizmli çocukların yuhalandığı iddialarına tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez.

07.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28 Bakan Selçuk'dan otizmli çocukların yuhalandığı iddialarına tepki
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili, "Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Aksaray'da ailelerin otizmli öğrencileri yuhaladığı iddialarına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aksaray'da bir okulda yaşanan hadise hepimizi derinden üzdü. Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Aksaray, Politika

Kaynak: İHA

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