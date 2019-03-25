Bakan Selçuk Depremi Valilik Ziyaretinde Hissetti

Kaynak: İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de 4.2'lik depreme yakalandı.Bakan Selçuk temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de ilk olarak Vali Hasan Karahan'ı ziyaret ederek burada koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Ziyarette Bakan Selçuk'u, Vali Karahan, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri karşıladı.Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada, saat 09.15'de, Acıpayam'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi hissettiğini söyledi.Ardından Acıpayam'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı, onlarcasının da zarar gördüğü depreme ve yardımlara değinen Bakan Selçuk, "Bakanlığımız ilk günden itibaren 30 personel ve 8 araçla sahada çalışmalarına başladı. Depremden etkilenen vatandaşlara tüm imkanlar seferber edildi ve etmeye de devam edeceğiz" dedi."17 yılda sosyal yardım alanında 1,4 milyar lira kaynak aktardık"Denizli'de yapılan sosyal yardımlar konusuna değinen Bakan Selçuk, kente son 17 yılda toplam 22,7 milyar lira yatırım yapıldığını aktararak şunları söyledi:"Bakanlığımız alanında yapılan yatırım miktarı 3 milyar lirayı geçti. Sosyal yardımlar alanında 2018 yılında yaklaşık 27 bin aile yararlandı. 17 yılda sosyal yardım alanında 1,4 milyar lira kaynak aktardık. İŞKUR aracılığıyla 17 yılda 105 bin vatandaşın işe yerleşmesini sağladık ve istihdam teşviklerinden yararlanan 83 bin iş yerine 1,3 milyar lira destek olduk." - DENİZLİ