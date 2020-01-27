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Bakan Selçuk: Depremzedeler için 8 milyon lira kaynak aktardık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

27.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:11Bakan Selçuk: Depremzedeler için 8 milyon lira kaynak aktardık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. Bakan Selçuk, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız" dedi.



Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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