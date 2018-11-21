Bakan Selçuk: "Devlete Emanet Edilen Çocuklarımız İçin Atamalar, 2019 Yılından İtibaren, Yılda 3...

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:58



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:58

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlete emanet edilen çocuklarımız için atamalar, 2019 yılından itibaren yılda 3 kez kura ile gerçekleştirilecek" dedi.Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımına ilişkin değişiklik yapan yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değişiklik ile devlet koruması altındaki çocuklarımızın istihdamını kolaylaştırdık" diye konuştu..Daha önce aranan KPSS şartının kaldırıldığını, gençlerin, öğrenimle kazandıkları kadrolara atanacağını kaydeden Bakan Selçuk, yerleştirme işlemlerinin 2019 yılından itibaren yılda 3 kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kura yoluyla yapılacağını, hak sahiplerinin tercihlerine göre ilgili kurumlara yerleştirileceklerini belirtti.Ayrıca, çalışmakta olan hak sahiplerinin eğitim durumu itibariyle unvan değişikliği talepleri halinde kurumların kadro durumları ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak atanabileceğini de kaydeden Bakan Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocukların hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlığımıza ait kuruluşlarda koruma bakım altındayken reşit olan gençlerimize kamuda istihdam hakkı sağlamaya devam edeceğiz ve her zaman onların yanlarında olacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA