Bakan Selçuk, Dolmuşta Şoför Koltuğuna Geçti

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramankazan'da dolmuş şoförlerinin çay sohbetine katıldı ve duraktaki dolmuşlardan birini kullandı."Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki öğretmenler ile bir araya gelen Bakan Selçuk, Aile Yaşam Merkezi'ndeki program çıkışı, bahçede toplanan dolmuş şoförlerinin çay davetini kırmadı.Duraktaki kameriyede dolmuş şoförlerinin sohbetine katılan Selçuk, baba mesleğinin dolmuşçuluk olduğunu, öğrencilik yıllarında bir süre kendisinin de dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptığını anlattı.Bu dönemki anılarını paylaşan, mesleğin sorunlarına hakimiyeti ile şoförleri şaşırtan Bakan Selçuk, "Makam arabasıyla giderken dolmuş görüyorum, durdursam da şuna binsem, direksiyona geçsem diyorum. Samimiyetle söylüyorum arabada gidiyorum, bir durakta 10-15 tane yolcu birikmiş 'şunları alalım' diyorum. Bu öyle bir hastalık yani." diye konuştu.Sohbette Kahramankazanlı şoförler, istekleri ve çözüm bekleyen sorunlarını Selçuk'a iletti.Bakan Selçuk, çay sohbetinin ardından dolmuşçularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Fotoğraf çekimi sonrasında duraktaki dolmuşlardan birinin şoför koltuğuna geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dolmuş durağının çevresinde kısa bir tur attı. Selçuk, ardından şoförlerle vedalaşarak programına devam etti.