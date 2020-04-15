Bakan Selçuk: Dönem tekrarı ve tatil iptali söz konusu değil

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenleme ile öğrencilere kısmi ve hızlandırılmış bir telafi süreci tanımlandığını belirterek, dönemin tekrarı ve yaz tatilinin kaldırılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir telafi sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Haber: ANKARA,