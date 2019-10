Bakan Selçuk: "Dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke olduk"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke olduk. Artık aşırı yoksulun bir sorun olmaktan çıktığı rakamlarla kanıtlanmış durumda. İnsani gelişme endeksine baktığımızda BM Kalkınma Programı verilerine göre 2002 yılında orta insani gelişme seviyesindeyken bugün artık yüksek insani gelişme seviyesine ulaşmış durumdayız. 2002'de 96'ıncı sırada olan ülkemiz, 2017 yılında 64'üncü sıraya yükseldi" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında ÇASGEM'de düzenlenen Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı'na katıldı. İki gün sürecek çalıştayda Bakanlığın yoksullukla mücadele alanındaki önemli bir müdahale aracı olan sosyal yardımlar, kamu kurumları, STK temsilcileri ve akademisyenlerden oluşacak komisyonlarda ele alınacak.



Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Selçuk, birçok ülkenin yoksullukla mücadele ve hayat şartlarının daha iyi bir aşamaya gelmesi için yoğun çalışmalar içinde olduğunu belirterek, "735 milyon insan günlük 1,9 doların altında bir gelir düzeyinde yaşamakta. Bu da dünya nüfusunun yüzde 10'una tekabül diyor. 301 milyon çocuk aşırı yoksulluk şartları altında hayatını devam ettiriyor. Her yıl yaklaşık 5,4 milyon çocuk 5 yaşına ulaşmadan hayata gözlerini yumuyor. Aç, muhtaç, mazlum nerede birileri varsa onlara el uzatmaya, toplum olarak onların yanında olmaya mecburuz. Bu yardımlaşma kültürü bizim kadim geleneğimizde var. Biz istiyoruz ki tüm dünyadaki insanlar hayatlarını onurlu bir şekilde yaşayacak zemine ulaşsın. Ekonomik kalkınma ile sosyal kalkınmayı beraber yürütmek durumundayız. Böylelikle gerçek anlamda bir gelişmeden söz edilebilir. Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de mutlak yoksulluk açısından çok önemli bir ivme kazandık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizdeki yoksulluk oranlarını ciddi bir şekilde azaltmayı başardık. Dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke olduk. Artık aşırı yoksulun bir sorun olmaktan çıktığı rakamlarla kanıtlanmış durumda. İnsani gelişme endeksine baktığımızda BM Kalkınma Programı verilerine göre 2002 yılında orta insani gelişme seviyesindeyken bugün artık yüksek insani gelişme seviyesine ulaşmış durumdayız. 2002'de 96'ncı sırada olan ülkemiz 2017'de 64'üncü sıraya yükseldi" dedi.



"308 milyar sosyal yardım harcamamızla tarihi bir rekora imza atmış durumdayız"



Yoksullukla mücadele konusunda reform niteliğinde adımlar atıldığını kaydeden Selçuk, "Geçtiğimiz son 10 yıla baktığımızda sosyal yardımlarımızın niteliğini ve niceliğini geliştirmiş durumdayız. Bu süreçte 308 milyar bir sosyal yardım harcamamızla tarihi bir rekora imza atmış durumdayız. 2002 yılında 1,3 milyar harcamamız varken, yardımlarımız 2018 yılında 43 milyar liraya yükselmiş durumda. Yine 2002 yılına baktığımızda dört tür sosyal yardım verirken, bugün 43 farklı türde sosyal yardım uygulamaktayız. Amacımız; sosyal yardımın niceliğini, niteliğini geliştirirken aynı zamanda doğru yere etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Bu anlamda biz bilişim teknolojilerini yoğun ve etkin şekilde kullanmaktayız. Sosyal yardımlarda yeni bir dönem başlattık. Bu sistemi geliştirerek tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma planlıyoruz" diye konuştu.



"Sosyal yardım alan ailelerin istihdam bağlantısını güçlendirmeyi hedefliyoruz"



Sosyal yardım alan ailelerin istihdam bağlantısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, "Bütünleşik sistem ve geliştirdiğimiz bilişim sistemi sayesinde evrak toplama 15 - 20 gün süren sosyal yardım süresini kısalttık. Sosyal yardım hizmetlerinde kuyruklarda beklemeye son verdik. 43 yardım çoğalınca içerikleri tekrar konuşmak gerekti. 2023 yılına giderken sosyal yardım ve istihdam bağlantısını daha net ve etkin bir şekilde kullanabilmek, İŞKUR ile beraber tematik programları daha etkin bir şekilde kullanabilmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızdan bahsederken bakanlık olarak vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası primlerinin bütçemizden karşılandığını belirtmek isterim. Böylelikle ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamış durumdayız. Suriye'de yaşanan insani durum nedeniyle ülkemiz ciddi bir göç ile karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.



"Hiç kimse bizden haksızlığa, zulme karşı sessiz kalmamızı beklememeli"



Terör örgütlerini hedef alan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan tüm Mehmetçiğe Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnsan odaklı çalışmalarımızın bir ifadesi olarak da öncelikli olarak biz Suriyeli kardeşlerimiz için orada güvenli bir alan oluşturmak için varız. Kendi evlerinde, kendi ayakları üstünde huzur içinde yaşasınlar diye oradayız. Aynı zamanda kendi sınırımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bizden haksızlığa, zulme karşı sessiz kalmamızı beklememeli. Her zaman barıştan, huzurdan yana ve teröre karşı bir duruş sergiledik biz ülke olarak. Nerede mazlum, nerede muhtaç varsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Operasyonda görev alan tüm askerlerimize Rabbimden zafer nasip etmesini niyaz ediyorum. Biz Türkiye olarak 2023 hedeflerine giderken 21'inci yüzyıl hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere her alandaki gayret ve mücadelemize devam edeceğiz inşallah. Sosyal devlet olmanın, insan odaklı devlet olmanın sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlamda bu seviyeyi daha ileri duruma taşımak zorundayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA