Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.
24.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:11
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Asgari Ücret, Selçuk, Ekonomi