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Bakan Selçuk: EBA TV'deki görüntüleri ben de onaylamıyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntülerin öğrencilere izletilmesi hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı

23.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:16
Bakan Selçuk: EBA TV'deki görüntüleri ben de onaylamıyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntülerin öğrencilere uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilmesi hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.

TRT-EBA TV'de Adnan Menderes'e ilişkin animasyondaki eski Başbakan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntüler nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Adnan Menderes, Ziya Selçuk, Menderes, Dünya

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