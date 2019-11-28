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Bakan Selçuk Ege Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Bakan Selçuk Ege Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret ettiANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Tanıtım Günleri stantlarını gezdi.

28.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:24
Bakan Selçuk Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti
ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Tanıtım Günleri stantlarını gezdi.
Bakan Selçuk, Altınpark Fuar Alanı'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Ege Tanıtım Günleri stantlarında incelemelerde bulundu.
Fuara girişte bir süre Manisa Kula Yaren Ekibinin dans gösterisini seyreden Selçuk, sonrasında stantları tek tek gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı.
Stantlarda bulunan görevlilerle sohbet eden Selçuk, kadın kooperatifi stanttındaki kadınlarla da yakından ilgilendi. Öte yandan alandaki vatandaşlarla da sohbet eden Selçuk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.
Fuar çıkışında engelli bir vatandaşın da sorununu dinleyen Selçuk, vatandaş ile ilgilenilmesi için Bakanlık çalışanlarına talimat verdi.
Bakan Selçuk Ege Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ege, Genel

Kaynak: İHA


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