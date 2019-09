Bakan Selçuk eğitim kalitesinin önemine vurgu yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman 'da yaptığı konuşmada eğitim kalitesinin artmasıyla ekonominin ve demokrasinin yükseleceğini kaydetti.Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman Valiliği ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Aykut Pekmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Adıyaman'ın eğitim durumu ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra Ziya Selçuk ziyarete için ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, "Bu gün Adıyaman ziyaretimizle beraber Adıyaman'ın eğitim sistemini gözden geçirme, Adıyaman'ın temel ihtiyaçlarını müzakere etme fırsatımız olacak. Adıyaman'ın daha yakından tanıyarak, Adıyaman'ın göstergelerini dikkate almak, değerlendirmek, ihtiyaçlarını kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceğini tartışma imkanımız olacak. Yakın çalışmak, görüş alışverişinde bulunmak son derece etkili sonuçlar veriyor. Bu anlamda ben Adıyaman gibi güzel bir şehrimizin, gelecek vaad eden şehrimizin eğitim sisteminin ne kadar önemsediğimizi, eğitimin kalitesinin artmasıyla beraber Adıyaman'ın gelişmesine ne türlü katkılar sağlayacağımızı buradan ifade etmek isterim" dedi.Adıyaman Valiliğini ziyaret etinin ardından Bakan Selçuk, Adıyaman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından üniversite ile ilgili bilgiler vererek, Bakan Selçuk'a Cendere Maketi ve ebru tablosu hediye etti.Daha sonra Besni ilçesinde kutlanılan 21.Besni Eğitim Bayramı etkinliklerine katılan Bakan Selçuk, Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.Burada konuşan Bakan Selçuk eğitimin önemine işaret ederek, "Bir ilçede eğitim bayramı düzenlenmesi, kendi başına dikkat çeken ve dikkate değer bir husustur. 21 yıldır sürdürülen bu bayramın bütün Türkiye'ye örnek olması noktasında da temennilerimi dile getirmek isterim. Bizler eğitimi sadece bir gelecek tasavvuru ile yapmıyoruz. Bizler eğitimi şuandaki durumumuzu iyileştirmek, çocuklarımızın şimdi neler yaptığını neler yapabileceğini somut olarak görmek göstermek istiyoruz. Eğitimin kalitesinin yükselmesiyle ekonominin nasıl yükseleceğini, eğitimin yukarı çıkmasıyla beraber demokrasinin de yukarı çıkacağını ortaya koymak istiyoruz. Bu anlamda eğitimi yapılan her yatırımın, Türkiye'de ki her bir ferdin, her bir çocuğumuzun daha mutlu ve daha müreffeh bir ülkede yaşamasının teminatı olduğunu da ifade etmek gerekir. Burada yapılan eğitim bayramının öncelikle çocukların gönlünü şenlendirmesi, öğretmenlerimizin ruhunu ışıtması, tüm halkın eğitim bayramının eğitimdeki kalitenin artmasına yardımcı olmasını diliyorum" diye konuştu.Törende Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Bağış, eğitim bayramıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi.Öğrenciler tarafından yapılan bilimsel eserlerin sergisini gezen Bakan Selçuk daha sonra Besni Belediyesi ve Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesini ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Bakan Selçuk, burada atölye açılışını gerçekleştirdi.(Ahmet Arslantaş - Ramazan Kuyu/İHA)