Haberler » Güncel » Bakan Selçuk: 'Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan'a kadar uzattık' - Haber

Bakan Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan'a kadar uzattık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

25.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:51Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve 'da işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Ertelenen prim borçları faizsiz taksitlendirilebilecek"

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Bakan Selçuk, "Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk "Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her daim vatandaşlarımızın yanlarında" dedi. - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, prim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:16  Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
22:11  Çeyizini depremzedelere bağışladı
22:14  Karabük'te kapalı 209 köy yolundan 185'i ulaşıma açıldı
22:14  Yunanistan'da yaklaşık 1,2 ton kokain ele geçirildi
22:10  Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
25.01.2020 22:17:09