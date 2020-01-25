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Bakan Selçuk:  Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan'a uzattık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine uzatıldığını açıkladı.

25.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:56Bakan Selçuk:  Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan'a uzattık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ ve 'daki vatandaşların SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin SGK prim ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve iş verenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

'ERTELENEN BORÇLAR FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLECEK'

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Selçuk, "Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her daim vatandaşlarımızın yanlarında" açıklamasında bulundu.



Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, Elazığ, prim, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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