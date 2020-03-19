Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Selçuk: Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık - Ekonomi

Bakan Selçuk: Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.

19.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:57
Bakan Selçuk: Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2020- 2023 dönemi için imzalanan protokol gereği emekliler ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamadığını hatırlattı. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdiklerini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık. Koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar."


Kaynak: DHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Selçuk, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Ekonomi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Ekonomi
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading