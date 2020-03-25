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En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, en düşük emekli maaşının bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

25.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:35

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele toplantısının ardından salgınla mücadele çerçevesinde atılması gereken adımları açıklamıştı."Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği ekonomi paketini kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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En düşük emekli maaşı bin 500 TL’ye yükseltildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel

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Selçuk: 'En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu'

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