Bakan Selçuk: "Engelli Vatandaşlarımız Farklı Kurumlara Vermek İçin Ayrı Ayrı Rapor Almayacak"

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın 100 Günlük eylem planında yer alan 20.02.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak" dedi.Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş üstü yetişkinlere ve 18 yaş altı çocuklara olmak üzere 2 yönetmeliğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını, paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı belirtti. Bakan Selçuk, "Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek" ifadesini kullandı."Çocuklar için 'Engelli' yerine 'Özel gereksinimi var' ifadesi kullanılacak"Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, sağlık durumlarını tespit etmek için uzmanlar tarafından 25 farklı alanda çalışma yapıldığını, her bir hastalığın hangi sıklıkta görüldüğünün incelendiğini belirtti. Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine "özel gereksinimi var" ifadesinin kullanılacağını söyledi.Hastalık ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacağını belirten Bakan Selçuk, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için gelişim değerlendirmesi yapılarak gereksinim düzeyinin tespit edileceğini ve 0-18 yaş arası tüm çocuklarımız için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak" değerlendirmesini yaptı."Seyahat için 'Özel koşul gereksinimi var' tespiti yapılacak"0-18 yaş aralığındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için "özel koşul gereksinimi var" durumunun tespitinin yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan alanlarının da yönetmeliğe eklenerek hizmete gereksinimi olan çocukların kapsama alınması sağlanarak bu hizmete erişimin artırıldığını vurguladı."Yeni yönetmelik ile 'bakıma muhtaç/ ihtiyacı olan engelli' tanımı getirildi"Erişkinler için güncellenen yönetmelik hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, "özürlü" ifadesinin "engelli" olarak değiştirildiğini, "ağır özürlü" ifadesi yerine "bakıma muhtaç/ ihtiyacı olan engelli" tanımının getirildiğini açıkladı."Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak"Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM) kullanılarak objektif değerlendirmelerin yapılacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak. Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi." dedi."Raporları anlık olarak sisteme kaydetme zorunluluğu getirildi"Kurumların raporları elektronik ortamda görebilmeleri için sağlık bilgi sistemine anlık kaydetme zorunluluğu getirildiğinin altını çizen Bakan Selçuk, terör, kaza, yaralanma sonucu meydana gelen zararların tazmini için standart rapor formatının düzenlendiğini duyurdu."Engel oranları hastalıklara göre güncellendi"Kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini ifade eden Bakan Selçuk, Akondroplazi hastalığı için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğini söyledi.Bakan Selçuk, Onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini ifade etti."Yetişkin cam kemik hastaları da evde bakım desteği alabilecek"Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile yetişkin cam kemik hastalarının engel oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini, bu hastalık için "özel koşul gereksinimi vardır" durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği de alabileceklerini belirtti."Down Sendromlular sürekli rapor alabilecek"Down sendromu hastalarının artık sürekli rapor alabileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, düzenleme ile down sendromu tanısı alanların bir kez rapor almış olmalarının verilen tüm hizmetlerden faydalanmaları için yeterli olacağını belirtti.Bakan Selçuk, yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni etti. - ANKARA