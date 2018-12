Bakan Selçuk: "Engelli Vatandaşlarımızın İstihdamını 10 Kat Arttırdık"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34



- Bakan Selçuk: "Engelli vatandaşlarımızın istihdamını 10 kat arttırdık"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 yılı sonuna kadar 2 meslekte 2 modül hazırlanmasını sağlayacağız"Bakan Selçuk 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı"Engelli kardeşlerimize E-KPSS ile adaletli bir şekilde istihdamda fırsat eşitliği tanımaya uğraşıyoruz""İş kulüplerimizi 2020 yılına kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yüzde 40 engel oranına sahip kardeşlerimize, kamu ve özel sektörde kota kapsamında istihdam hakkı getirdik. 2002 yılından bu yana engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamı yaklaşık 10 kat artırdık. Memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 53 bin 964'e çıktı" dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ülke ve dünyada çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Sosyal İçerme Yaklaşımı ile Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi" programına katıldı. Ankara'da bulunan Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe alanında ödüller almış bir çok engelli birey de katıldı. Programda görme engelliler için de betimleme yapıldı, işitme engelliler için de işarete diliyle tercüme yapıldı. Bakan Selçuk'u merkezde kalan down sendromlu Zinnet Kaya isimli bir kız elinde çiçeklerle karşıladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engelli bireylere hitap eden Selçuk, sevgi, sabır ve büyük bir özveriyle başarıya giden yolda en zorlu engellerin nasıl aşılacağını gösterdiklerini ifade etti. Bu kapsamda toplumdaki her insanın yaşamını, onurunu ve değerini korumak ve yüceltmek için 'önce insan' anlayışı ile çeşitli politikalar hayata geçirildiğini kaydeden Selçuk, "Bu anlayış gereği yürüttüğümüz hizmetlerin odağında da, yaşamlarının bir döneminde engellerle karşılaşan kardeşlerimiz ve onların fedakar ve özverili aileleri yer almakta. Engellilere yönelik geliştirdiğimiz politikaların güçlü bir zemin kazanması için başta hukuk, eğitim, istihdam ve bakım hizmetleri olmak üzere son 16 yılda büyük bir değişim gerçekleştirdik. Hükümet olarak engelli haklarını en önemli meselelerinden biri olarak gördük. Engelli kardeşlerimizin potansiyellerini ortaya koyabilecek çalışmalarda ilkleri başaran bizler olduk. 2005 yılında ilk Engelliler Kanunu çıkardık. Böylece bin 500 maddelik engelliler hukukuna kavuşmuş olduk. Engelli kardeşlerimizin özgür bireyler olarak sosyal hayata katılmalarını sağlamayı önemsiyoruz. Bugün engelli kardeşlerimiz eğitime erişebiliyor, sanatla ve sporla uğraşabiliyor ve seyahat ederek yarışmaları turnuvalara katılabiliyorlar. Erişebilir kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu."Engelli vatandaşlarımızın istihdamını 10 kat arttırdık"Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde özel eğitim desteğinin kapsamını genişletildiğini anımsatan Selçuk, evde bakım hizmetlerinde güçlük çeken ailelere destek verildiğini dile getirdi. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda atılan her adımla engelli hizmetlerinin yaygınlaştığını ve daha kaliteli hale geldiğini belirten Selçuk, büyükşehir belediyelerinde engelli hizmet birimleri, üniversitelerde engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon merkezleri açıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 2009 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde onaylandığını hatırlatan Selçuk, "2010 yılında anayasanın 10. maddesinde yaptığımız değişiklikle engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, bakanlık olarak engelli kardeşlerimizin ailelerini bütüncül bir yaklaşımla ele almayı istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin ayrımcılığa maruz kalmadan fırsat eşitliğinden yararlanan, eğitim ve istihdam imkanlarıyla üretken olabilen ve bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilen bireyler olarak yaşam sürdürmek istiyoruz. Engellilerimizin çalışma hayatında yer almaları sadece ekonomik değil aynı zamanda psikolojik, sosyolojik ve toplumsal bir karşılığı da bulunmakta. Engelli istihdamına bakıldığında 2002 yılına kadar neredeyse bu konuda hiçbir adım atılmamış. 2002'de tüm kamuda yaklaşık 5 bin 777 kişiye istihdam hakkı tanınmıştı. Bu konuda da önemli bir adım atarak yüzde 40 engel oranına sahip kardeşlerimize, kamu ve özel sektörde kota kapsamında istihdam hakkı getirdik. 2002 yılından bu yana engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamı yaklaşık 10 kat artırdık. Memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 53 bin 964'e çıktı. Engellilerimizi dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Merkezi E-KPSS ile istihdam ediyoruz. Engelli kardeşlerimize bu özel sınav ile adaletli bir şekilde istihdamda fırsat eşitliği tanımaya uğraşıyoruz. Özel sektörde istihdam için de çeşitli tedbir ve teşvikler getirdik. 2002 yılından bu yana İŞKUR aracıyla 380 bin 384 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. Engelli istihdamı konusunda elini taşın altına koymama durumlarda özel sektörden belli bir ceza tutarı tahsil ediyoruz. Bu idari para cezalarını yine sizlere engelli kardeşlerimize, girişimcilerimize 50.000 TL'lik bir hibe olarak geri döndürmeyi amaçlıyoruz. Uygulamanın başladığı 2014 yılından bugüne kadar bin 326 engelli vatandaşımız hibe desteğinden faydalandı" diye belirtti."İşyerleri vergileri indirimli ödüyor"Engelli bireylerin önündeki her türlü engeli kaldırmayı temel amaç olarak benimsediklerini aktaran Selçuk, sağlanan mali teşviklerden de bahsetti. Her bir engelli için korumalı işyeri işverenlere 600 TL'lik bir ücret teşviki sağlandığını ifade eden Selçuk, ayrıca bu iş yerlerinin gelir ve kurumlar vergisini indirimli ödediğini vurguladı. Selçuk, programın yapıldığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 800 engelliye, 73 yaşam evi ve 6 umut evinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti verdiğini söyledi. 2017 yılından beri sürdürülen İş Kulüpleri Projesine de değinen Selçuk, "Kadın, genç, engelli, eski hükümlü ve uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren bireylerimize yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu hafta boyunca da 32 ilimizde, 37 iş kulübümüzde sadece engelli vatandaşlarımızdan oluşan gruplarımıza hizmet vereceğiz" diye konuştu.Selçuk, iş kulüplerinin 2020 yılına kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ayrıca 2019 yılı sonuna kadar 2 meslekte 2 modül hazırlanmasını sağlayacaklarını da ekledi, "Mesleki eğitim ve rehabilitasyon modellerini de tekrar gözden geçiriyoruz" bilgisini verdi.Açılış konuşmasının ardından Engelliler Mehteran Takımı'nın nefes kesen gösterisi oldu. Gösterinin arından Bakan Selçuk başta olmak üzere tüm davetliler Engelliler Mehteran Takımını ayakta alkışladı. Otizmli, down sendromlu, işitme ve görme engelli bireyler başarı hikayelerini anlattı. Youtuber Yunus Emre Polat'ın okuduğu şiir de herkesi etkiledi. Halterci Nazmiye Muratlı Dünya Şampiyonasında elde ettiği birinciliği anlattı. Kollarını kaybeden bir başka engelli ise ağzıyla çizdiği resmi Bakan Selçuk'a hediye etti. Programda sırasıyla sahneye çıkan engelliler Selçuk'a sevgi gösterisi yaşattı. Kimisi sarıldı, kimi öptü, kimi de fotoğraf çekindi. Program sergi gezimiyle son buldu.