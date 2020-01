Bakan Selçuk, engelliler ile devlet korumasındaki gençleri kamuya atama töreninde konuştu Açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'un mayıs ve eylül döneminde devlet korumasında yetişen toplam 1714 gencin kamu kurumlarında istihdam edildiğini belirterek, "Bugün yapacağımız atamalarla 2019 yılı başından itibaren yaklaşık 3200 gencimizi kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleştirmiş olacağız." dedi.Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu."Hayaller engelsizdir" diyerek engelleri azimle aşanların ve devletin emaneti gençlerin heyecanına şahit olduklarını dile getiren Selçuk, herkesin önüne çıkan engelleri aşabileceği, taşıdığı potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebileceği bir toplum düzenini savunduklarının altını çizdi.Selçuk, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, 2002'den bu yana "sosyal koruma" şemsiyesi altında üç temel unsur olarak kabul edilen sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda ve sosyal güvenlikte devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini söyledi."Engelli hakları alanında reform niteliğinde adımlar atıldı"Bakan Selçuk, engellerin kalktığı bir toplum olma vizyonuyla hareket ettiklerini, engellileri ekonomiden siyasete, eğitimden spor ve sanata kadar hayatın her alanına katkı sağlayan ve üreten bireyler olmaları konusunda desteklerini ifade etti.Son 17 yılda engelli hakları alanında reform niteliğinde adımlar atıldığını söyleyen Selçuk, Engelliler Kanunu ile Türkiye'de ilk defa 1500 maddelik engelliler hukukunun oluşturulduğunu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldığını, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alındığını anımsattı.Erişilebilirlik standartlarının da yürürlüğe konulduğuna işaret eden Selçuk, evde bakım yardımı, evde bakıma destek, gündüzlü bakım ve kuruluşlarda yatılı bakım hizmet modelleriyle de birey ve ailelerin ihtiyaçlarının gözetildiğini dile getirdi.Bakan Selçuk, diğer alanlarda olduğu gibi engellilere sunulan hizmetlerde de önceliğin aile yanında bakım olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda 361 bakım merkezinde 27 bini aşkın engelliye yatılı bakım hizmeti sunduklarını kaydetti.Yayımlanan Kalite Hizmetleri Yönergesi ile bakım hizmetlerinde niteliği artırmaya yönelik bir sürece geçildiğinin altını çizen Selçuk, bakım gereksinimlerinin yanında, toplumun tüm kesimlerinin insana yaraşır iş fırsatlarına kavuşmaları için çalıştıklarını aktardı."1304 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz"Bakan Selçuk, kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Özel sektörde engelli istihdamını artırmak için çeşitli kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar uyguluyoruz. Bugün artık 124 bini bulan engelli vatandaşımız işçi olarak çalışıyor." dedi.Engellilerin iş bulma süreçlerinin de aktif iş gücü programları, engelsiz iş koçluğu projesi gibi uygulamalarla desteklendiğini, kendi işini kurmak isteyen engellilerden girişimcilik eğitimlerini başarıyla bitirenlere 50 bin liraya kadar hibe desteği verildiğini kaydeden Selçuk, "Kamudaki engelli istihdamını da artırmaya önem veriyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanımızla beraber 1304 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz." diye konuştu."Sahipsiz kalmış her çocuğa devlet olarak sahip çıkmaktayız"Bakan Selçuk, öz aileleri yanında bulunan dezavantajlı durumdaki çocuklara sosyal ve ekonomik destek sağlayarak aile bütünlüğünü korumayı gözettiklerini, bu şekilde bakımı mümkün olmayan çocukları da kuruluşlar, koruyucu aile ve evlat edindirme ile aile sıcaklığına kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi."Hangi nedenden olursa olsun, bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğa biz devlet olarak sahip çıkmaktayız ve çıkmaya da devam ediyoruz." diyen Selçuk, çocukları aile sıcaklığına en yakın mekanlarda, spor ve sanatla uğraşan, milli ve manevi değerlere bağlı, geleceğe umutla bakan, sorumlu birer Türk genci olarak yetiştirdiklerini kaydetti.Devlet koruması altında yetişen gençlerin devlet himayesinin bir göstergesi olarak kamuda istihdam edildiklerine işaret eden Selçuk, 2018'de yapılan yasal düzenlemeyle gençlere mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdiklerini anlattı.Selçuk, şöyle devam etti:"2019 yılı mayıs ve eylül döneminde toplam 1714 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugün yapacağımız atamalarla 2019 yılı başından itibaren yaklaşık 3200 gencimizi kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleştirmiş olacağız.Özellikle şunu ifade etmek isterim; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızda da 1600'e yakın engelli memurumuzla, 450'ye yakın da devlet koruması altında yetişmiş memurumuzla birlikte çalışmanın onurunu, gururunu yaşamaktayız."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ataması yapılan engelli vatandaşlar ve gençlerin görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sizleri bekleyen parlak istikbalde geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiyesini kuracağınıza inancım tamdır. Bu duygularla hepinizi tebrik ediyor, yeni görevlerinizde üstün muvaffakiyetler diliyorum." şeklinde konuştu.Törende, Bakanlıkta uzman yardımcısı olarak görev yapan görme engelli Sabit Kılıç ve devlet korumasından yararlanmış Kaymakam Murtaza Ersöz de birer konuşma yaptı.10 yaşında görme yetisini kaybettiğini anlatan Kılıç, ekran okuyuculu bilgisayarla erken yaşta tanışması sayesinde ilköğretimi ve liseyi birincilikle bitirdiğini, hukuk fakültesine tavan puanla girdiğini, KPSS'de engelli olmayan akranları arasında Türkiye 11'incisi olduğunu anlattı.Şu an 9 enstrüman çaldığını da dile getiren Kılıç, ekran okuyuculu yazılımların bütün engelli çocuklara sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Kaymakamı Murtaza Ersöz de anne ve babasının vefatı sebebiyle 7 yaşında, kardeşiyle birlikte, devlet korumasına alındığını belirtti. Ersöz, "Ne mutlu ki benim hayallerim gerçek oldu. Küçük yaşlardan itibaren bu ailenin bir ferdiyim ve her zaman bundan gurur duydum." dedi.