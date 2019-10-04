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Bakan selçuk, eskişehir'de orta okul açılışına katıldı (2)

ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Öğretmevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

04.10.2019 20:20Bakan selçuk, eskişehir'de orta okul açılışına katıldı (2)

ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Öğretmevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, yapılan toplantının ardından Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle buluştu. Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



Ziya Selçuk, Eskişehir, Politika

Kaynak: DHA

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