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Bakan selçuk, eskişehir'de orta okul açılışına katıldı

Bakan Selçuk, Eskişehir'de orta okul açılışına katıldı (2)ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Öğretmevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraya geldi.

04.10.2019 20:40
Bakan Selçuk, Eskişehir'de orta okul açılışına katıldı (2)
ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Öğretmevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraya geldi. Yapılan toplantının ardından Bakan Selçuk, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'nde ki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle buluştu. Ardından Bakan Selçuk, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Bakan selçuk, eskişehir'de orta okul açılışına katıldı

Ziya Selçuk, Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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