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Bakan Selçuk: "Evde bakım aylığı ödemeleri 9 Ağustos'ta yapılacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

04.08.2019 11:24 Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını kaydetti. Bu çerçevede, ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak.

2019 yılı Ağustos ayı için 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacak.

Evde bakım maaşı, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lirayken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükseldi. Bu çerçevede, 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarıldı. 2019 yılı Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.

Evde bakım yardımının engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödendiğini belirten Bakan Selçuk, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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