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Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumuna hak kaybına uğramamaları için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

18.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:54

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanan vatandaşların raporlarına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'yi de etkileyen yeni koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirten Bakan Selçuk, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlattı.

ENGELLİ RAPORLARI MAYIS SONUNA KADAR UZATILDI

Bakan Selçuk, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz" dedi.

SÜRE BİTİNCE YENİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Selçuk, "Belirlenen süre sonunda bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız" hatırlatmasında da bulundu. Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Politika, Ekonomi

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