Bakan Selçuk: Gamze Pala davasının takipçisi olacağız
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'nın (46) öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
16.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:37
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize 'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'nın (46) öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Bakan Selçuk, arkadaş olmayı kabul etmediği gerekçesiyle Savaş Dalançıkar (37) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Gamze Pala cinayetine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Gamze Pala'nın katledilmesinin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
Etiketler: Gamze Pala, Rize, Güncel