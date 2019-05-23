Kaynak: İHA

Bakan Selçuk: "Gençler için Sosyal Çalışma Programı Haziran ayında uygulamaya geçecek"ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 416 bin işe yerleştirme gerçekleştirdik. Son 10 yılda aktif işgücü programlarımızdan 3 milyon 200 bini aşkın kişi yararlanmış durumda. Politikalarımızın ana eksenini de yine gençlerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donatılması oluşturuyor. Bu çabamızın belki de en çarpıcı örneği Haziran ayında uygulamaya geçecek olan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programımız.' Bu programla üniversite çağında eğitim gören gençlerimizi işgücü piyasasına hazırlamayı, ilk kayıtlı istihdam tecrübesi kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. 12. Çalışma Meclisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çağrısıyla toplandı. Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'in yanısıra hükümet, işçi ve işveren kesimi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Çalışma Meclisinin gündemini İşin Geleceği Küresel Komisyonu tarafından ILO'nun 100. yıl dönümü için hazırlanan "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" konulu rapor oluşturuyor. Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 50 yaş ve üzeri bireyler için istihdam imkanları oluşturma, yaşam boyu öğrenme, istihdam becerilerini güncel tutma ve değişen çalışma koşullarına uyum düzeylerini geliştirme konularının 10 yıl içinde konuşulacak konular arasında yer aldığını ifade etti. Selçuk, "Yaşam boyu öğrenme konsepti içinde bir iş kolunda, bir meslekte 10 yıl, 15 yıl çalıştıktan sonra başka bir alana yönelmek isteyen veya tekrar bir okul okumak isteyen yetişkinlerin kariyer çizgilerindeki farklılaşma taleplerini de dikkate alacağız. Artık aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren, sosyal güvenliği, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle birlikte düşünen bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz. Bu değişimler pek çok sektörü derinden etkileyip işgücü piyasalarının, iş yapma biçimlerinin ve çalışma hayatı anlayışının değişmesine ve yeni meslek gruplarının oluşmasına sebep oluyor. Bu durumu anlatan en çarpıcı gelecek tahmini. Bugün ilkokula başlayan çocuklarımızın yüzde 65'inin iş hayatına atıldığında bugün var olmayan işlerde çalışacak olması. İşte işin geleceği ve içinde bulunduğumuz ve gelişmekte olan bu süreci yakalamak için üstünde durmamız gereken ilk konu; bugün var olmayan işlerde bugünden hazırlanmayı sağlayacak becerileri nasıl geliştirebiliriz olmalı, kabiliyete yatırımı nasıl yapmalıyız olmalı" dedi. "18 ayrı teşvik uygulamamız ile 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza katkı veriyoruz" Gelişen teknoloji ve değişimle yeni iş kollarının ortaya çıktığını ifade eden Bakan Selçuk, "Bundan 10 sene önce siber güvenlik uzmanı, veri madencisi, sosyal medya uzmanı gibi meslekler çok bilinmezken, bugün artık pek çok kurumun bilgiyi ve algıyı yönetebilmek için bu uzmanlıklara ihtiyaç duyduğuna şahit oluyoruz. Zira geleceğin işi veri-enformasyon-bilgi hiyerarşik piramidi üzerine bina ediliyor. Bu yılbaşında Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine başlanan istihdam seferberliğinde işverenlerimiz 2,5 milyon ilave istihdam sözü verdiler. Biz de Bakanlık olarak işverenlerimizin verdiği bu sözü desteklemek adına kapsamlı bir teşvik paketi sunduk. 18 ayrı teşvik uygulamamız ile 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza halihazırda katkı veriyoruz. Bütün bu uygulamalarının sonucu olarak 2002'de özel sektörde sadece 24 bin kişi işe yerleştirilebilmişken, 2018'de bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıktığını görmekteyiz. Bu sayının yaklaşık yüzde 35'ini kadınların, yüzde 35'ini gençlerin ve yüzde 17'sini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için bir iftihar vesilesi" diye konuştu. "2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 416 bin işe yerleştirme gerçekleştirdik" Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 416 bin işe yerleştirme gerçekleştirdiklerini söyleyen Selçuk, "Geleceğin işlerine hazırlanmak için istihdamı artırmanın yanısıra işgücünün niteliğini artırmanın ve mesleksizliğe karşı önlem almanın da gerekliliğine inanıyoruz. Aktif İşgücü Piyasası Programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları düzenliyoruz. Son 10 yılda aktif işgücü programlarımızdan 3 milyon 200 bini aşkın kişi yararlanmış durumda. Politikalarımızın ana eksenini de yine gençlerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donatılması oluşturuyor. Bu çabamızın belki de en çarpıcı örneği Haziran ayında uygulamaya geçecek olan Gençler İçin Sosyal Çalışma Programımız. Bu programla üniversite çağında eğitim gören gençlerimizi işgücü piyasasına hazırlamayı, ilk kayıtlı istihdam tecrübesi kazandırmayı hedefliyoruz. İş ve eğitim hayatının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 830 ulusal meslek standardını yürürlüğe koyduk. Şuanda 200'ü aşkın sınav ve belgelendirme kuruluşumuz 81 ilimizdeki bu kuruluşlar yıllık 3 milyon kişiyi sınava alabilecek kapasitemiz var. ve bu kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan 630 bin kişi mesleki yeterlilik belgelerine sahip oldu. 2002 yılına göre bugün iş yeri sayımız yüzde 158 arttı, aktif sigortalı sayımız yüzde 86 artmış durumda. Güvenceli çalışmayı engelleyen kayıt dışı istihdamda ise yüzde 36,5 bir düşüş sağladık. Doğumdan ölüme kadar sosyal korumayı sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumunu reforme ederek geçmişteki üç farklı sistemi entegre ettik. Bakanlık olarak sosyal taraflarla ortak çalışma kültürünü ve işbirliğini önemsiyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Çalışma Meclisini 2015'teki 11. Çalışma Meclisinden 4 yıl sonra tüm tarafları bir araya getiren önemli bir sosyal diyalog platformu olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu. Bakan Selçuk, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihte ilk toplu iş sözleşmesinden hazırlanan tabloyu takdim etti.