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Bakan Selçuk: "GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların bu yıl sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini bildirdi.

08.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:36Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların bu yıl sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini belirtti.
GSS sisteminin 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Ülkemizde çalışması nedeniyle sigortalı olanlar ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç, herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88,29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti verilmektedir. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir."
Selçuk, prim borcu olan vatandaşların azalmasının GSS sisteminin işlerliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Bir yandan primini ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır." bilgisini verdi.

Bağ Kur, prim, Güncel

Kaynak: AA

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