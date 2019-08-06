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Bakan Selçuk, Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 Eylül'de Astana'da yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan millilerin Aladağ kampını ziyaret etti.

06.08.2019 10:42 Bakan Selçuk, Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 Eylül'de Astana'da yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan millilerin Aladağ kampını ziyaret etti.
Ziyarete Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik ve İzcilik Daire Başkanı Sezai Zorba, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Erol Erdem de eşlik ettiler. Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet bir süre idmanı izledi. Teknik direktör Salih Bora, teknik ekip ve sporcularla sohbet eden Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler Milli Takım kafilesi ile fotoğraf çektirdiler.



Ziya Selçuk, Astana, Eylül, Spor

Kaynak: DHA

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