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Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti

Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti Bakan Selçuk, öğretmenlerle buluştuNEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında il genelinde okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.

06.09.2019 18:05
Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti
Bakan Selçuk, öğretmenlerle buluştu
NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında il genelinde okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğle yemeğinde Nevşehirli hayırseverler ile bir araya geldi. Yemek sonrasında ise hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim eden Bakan Selçuk daha sonra ise Nevşehir'de görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı planlarını anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un öğretmenlerle buluşması basına kapalı devam etti.
Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti

Ziya Selçuk, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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