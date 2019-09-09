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- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret ettiDİYARBAKIR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

09.09.2019 18:18
- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti
DİYARBAKIR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 7'nci günde 18 aile ile devam ediyor. Ailelere bir ziyaret de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem yapan ailelerle buluştu. Ailelerin alkışları ile karşılanan Bakan Selçuk, eyleme katılan ailelerle tek tek görüşerek bilgi aldı. Eyleme katılan anneleri kucaklayan Bakan Selçuk, duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.
- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Genel

Kaynak: İHA

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