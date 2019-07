Bakan Selçuk: "Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, psikolojik şiddet uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok" "AK Parti, değişim politikalarıyla 17 yıldır mücadelesini sürdürüyor" "Batı'da emek ve emeğin karşılığı konuları, ancak sanayi devrimi sonrası yaşanan çok acı tecrübelerle gündeme geldi"ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, psikolojik şiddet uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok. Anayasamız, kanunlarımız, Bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızda. Bu konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz" dedi. İşçilere seslenen Bakan Selçuk, "Sizler de sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın" ifadelerini kullandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK- İŞ 14'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantının işçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Selçuk, "Demokrasinin, hak ve özgürlüklerin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi biz biliyoruz. Her zaman hakkın ve adaletin yanında yer alan AK Parti, değişim politikalarıyla 17 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Bu demokrasi mücadelesinde en önemli paydaşlarımız sivil toplum kuruluşlarımız. Konu çalışma hayatı olduğunda ise tabi bu pay sendikalarımızın Bizler; işçi ve işveren sendikalarımızla, sosyal diyalogu güçlendirerek güçlü Türkiye yolunda güçlü bir çalışma hayatı inşa etmenin çabasındayız. HAK-İŞ; 22 üye sendikasıyla, Kadın, Gençlik, Engelliler, İş Sağlığı ve Güvenliği Komiteleriyle hamd olsun bu çabanın tam ortasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü projelerle, örnek sendikacılık anlayışıyla sosyal adaletin sağlanmasında rol model oldu" dedi. "Batı'da emek ve emeğin karşılığı konuları, ancak sanayi devrimi sonrası yaşanan çok acı tecrübelerle gündeme geldi" HAK- İŞ'in 12 Eylül başta olmak üzere darbe girişimlerine, antidemokratik uygulamalara, vesayet rejimlerine karşı milletin sesi olduğunu söyleyen Selçuk, "Üçüncü yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'un gerçek kahramanları sizlersiniz. Milli iradenin, özgürlüklerin karşısında hiçbir gücün karşı duramayacağını gösterdiniz. Her birinizi yürekten kutluyorum. Hamd olsun, köklü bir istişare ve demokrasi geleneğine sahip bir milletiz. Bu coğrafyada sendikal yapılanmalara da ilham kaynağı olan bakış açımız ahilik kültürümüzden geliyor. Anadolu'nun imarında işte bu ruh var. Çalışanların emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veren bir anlayışımız var. Biz; üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmıyoruz. Kalkınmayı, toplumun tüm kesimleri için ortak bir değer olarak gördük. Biliyorsunuz; Batı'da emek ve emeğin karşılığı konuları, ancak sanayi devrimi sonrası yaşanan çok acı tecrübelerle gündeme geldi" diye konuştu. "2013'te yüzde 9 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı bugün 14'e yükseldiğini görmekteyiz" Sendikaların daha demokratik bir zeminde çalışma yapmaları için temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Selçuk, 2010 ve 2012 yılında Anayasa ve kanunlarda değişiklik yapıldığını hatırlattı. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izlerin silindiğini belirten Selçuk, "2002'den önce hiçbir iktidar buna cesaret edememişti. Hamd olsun tüm bu düzenlemeleri hayata geçirmek AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attık. 2013'te yüzde 9 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı bugün 14'e yükseldiğini görmekteyiz. Bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açıyoruz. İş Kanunumuzu ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. Bu konuda siz emekçilerimizden gelebilecek talepleri yine birlikte değerlendiriyor ve gereken adımları atıyoruz. Mazeret, doğum gibi izinlerden iş sağlığı ve güvenliğine; yer altında çalışanların haklarından ara buluculuk müessesine kadar emekçilerimiz için pek çok iyileştirme yaptık. 40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin gündemini meşgul eden en mühim meselelerden birisi olan kamuda taşerona kadro konusunu hamd olsun yine biz çözdük. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 Mayıs'ı, hükümetlerimiz döneminde "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan ettik" ifadelerini kullandı. "Bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızda" İşçilerin sendikal faaliyetlerinden ve siyasi görüşlerinden dolayı işten çıkarılmalarının kabul edilir bir yanı olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, işçilerin yanında olduklarını, bu konuda gerekli adımların atıldığını ifade ederek,"Demokratik yaşamın, hoşgörünün, hak ve emeğin, çalışanların yanında durarak; demokratik hakkın en büyük hak olduğuna inanarak, aldığımız sorumluluğa yerine getiriyoruz. Ama maalesef bugün bazı belediyelerin el değiştirmesiyle birlikte işçinin emeğini değersizleştiren, çalışma hakkını elinden alan bir tutumla karşı karşıyayız. Seçim meydanlarında sözde hak, hukuk, adalet söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, psikolojik şiddet uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok. Buradan özellikle belirtmeliyim ki Anayasamız, kanunlarımız, Bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızda. Bu konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz! Sizler de sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz" dedi. "Toplumun refah seviyesini yükseltmek için çalışacağız" Bakan Selçuk 17 yılda 9 milyona yakın istihdam sağlandığını, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hükümet olarak "milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya" geldik. Bu anlamda iktidar olmak, hükümet olmak büyük bir sorumluluk işi. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Biz bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde sizlerin emeği ve alın terinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Türkiye son 17 yılda sizlerin çalışkanlığı, azmiyle 3,5 kat büyüdü. Son 17 yılda 9 milyona yakın istihdam sağlamış bir ekonomiye sahibiz.2019 yılında da STK'larımızla, işverenlerimizle istihdam seferberliğini sürdüreceğiz. İnşallah enflasyon ve kurda yaşanan düşüşün kısa vadede üretim ve istihdama pozitif yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 17 yıldır tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, ülkemizi güvenli bir liman kılmaya devam ediyor. Hep birlikte üreten, çalışan bir Türkiye hayalini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Seçim süreçlerini geride bıraktık. Önümüzde hizmet etmek için kesintisiz 4 yılımız var. Bu sürede ekonomiye, istihdama, çalışma hayatının iyileştirilmesine ve sosyal politikalara odaklanacağız. Kadın istihdamını, aile, iş yaşam uyumunu desteklemeyi sürdüreceğiz.Toplumun refah seviyesini yükseltmek için çalışacağız. Bugün bu salondaki işçi kardeşlerimizin heyecanı, umuduyla Türkiye'yi 2023 hedeflerine birlikte taşıyacağız."