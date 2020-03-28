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Bakan Selçuk; "Huzurevlerimizin anlık takibi için 'takip izleme birimleri' oluşturduk"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Koranavirüse (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

28.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:03
Bakan Selçuk;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Koranavirüse (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı huzurevlerinde koronavirüse karşı alınan ilave önlemleri açıkladı. Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Merkez İzleme Birimi' oluşturduklarını da aktaran Selçuk, huzurevlerinden gelen veri ve bilgileri analiz ve anlık takip edebilmek için Takip İzleme Birimleri kurduklarını belirtti.

Bakanlık olarak; huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Selçuk, virüsün bulaşma yolları ve buna karşı yapılması gerekenlere dair hazırladıkları bilgilendirme rehberini de tüm huzurevlerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Huzurevlerinde alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Selçuk; "Gerek görülmesi halinde, kuruluşlarımızda oluşturulacak 'Sosyal İzolasyon Odaları', 'Sosyal İzolasyon Katı' ve burada çalışacak sabit personellerin belirlenmesi için hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

Bakan Selçuk, henüz yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılacak huzurevlerinin, tanımlara uygun 'Sosyal İzolasyon Kuruluşu' olarak dizayn edilmesi ve gerektiğinde devreye alınması için de çalışmalarını tamamladıklarını belirttti.

Selçuk, tüm kuruluşlarda ihtiyaç duyulacak oksijen sistemleri ile mobil oksijen tüpleri ve diğer oksijen aparatlarının temininin sağlandığını, İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimleri tarafından mevcut stokların takibi ve kontrolünün yapılması için de ayrıca talimat verdiklerini belirtti.

Selçuk, kuruluşlarda kat nöbeti tutan personel başta olmak üzere tüm nöbet çizelgelerinin resmi yazıyla İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimine dijital ortamda iletildiğini de kaydetti.

Bakan Selçuk, kuruluşlarda kalanlara yönelik tedbirlerin önemine dikkat çekti

Bakan Selçuk, takip çizelgeleriyle engelli ve yaşlıların belirtilen saatlerde düzenli olarak ateş, nabız ve solunum sayısı takiplerinin yapıldığını, sosyal izolasyon kurallarına kati surette uyulduğunu da hatırlattı.

Kuruluşlarda engelli ve yaşlıların bulundukları katlarda yemek yemelerinin sağlandığını, sakinlerin yemekhaneye gitmelerinin mecburi olması durumunda en az iki metre mesafeli oturma düzeni ile bu planlamanın yapıldığını belirten Selçuk, kuruluşta kalanların psiko-sosyal anlamda desteklediklerini, hobileri ve sevdiği uğraşlara göre bireysel etkinlikler konusunda sakinlere çözüm sunma gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Kuruluşlarda görev yapan personelin giriş çıkışlarında ateş takiplerinin yapıldığını, yurtdışından gelen ve 14 günlük karantina süresini doldurmamış bir yakını olan personelin karantina süresi dolmadan kuruluşlara giremediğini de vurguladı.

Selçuk, kuruluş ek ünite ve boş odaların personelin istirahati için kullanılmak üzere düzenlendiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

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