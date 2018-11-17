Bakan Selçuk: "İlk 100 Günlük İcraat Programı ile Asdep Hane Ziyaretinde 1 Milyonu Aştık"

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:05



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlk 100 Günlük İcraat Programı ile ASDEP hane ziyaretinde 1 milyonu aştık" dedi.Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla, hane ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "ASDEP ile sosyal politikalarda arz odaklı yeni bir dönem başlattık. Artık Devlet olarak vatandaşlarımızı bizzat hanelerinde ziyaret ediyoruz. Yaptığımız hane ziyaretleri ile ailelerimizin ve dezavantajlı kesimlerimizin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ediyor ve diğer kamu hizmetlerini de içermek üzere durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 Günlük İcraat Programı ile 'ziyaret edilen hane sayısını yüzde 57 artırılarak 526 binden 826 bine çıkarılması hedefini' yüzde 161 artışla 1 milyon 7 bin 804 olarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Sosyal Hizmet Merkezi sayısının yüzde 5 artırılarak 298'den 313'e çıkarılması hedefini de 316 Sosyal Hizmet Merkezi açarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.Alkol, uyuşturucu, internet bağımlılığı gibi her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda Bakanlık olarak önleyici çalışma yürüttüklerini de belirten Selçuk, şunları kaydetti:"İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bağımlılıkla mücadele konusunda Aile Eğitim Programları ve Yeşilay işbirliğinde yürüttüğümüz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamanda 128 bin 178 kişiye farkındalık eğitimi verdik. 50 bin kişiye ulaşma hedefimizi yüzde 256'lık bir oranla aştık."Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'araştırma', 'aile ve personel eğitimleri' ve 'sosyal uyum' olmak üzere üç ana alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, uyuşturucu tedavisi gören ve bağımlıktan kurtulan bireylere hizmet eden Sosyal Uyum Birim'lerinin sayısını da 100 Günlük İcraat Programı kapsamında arttırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Türkiye genelinde 4 tane Sosyal Uyum Birimimiz vardı. Şu anda bu sayı 15'e ulaştı. Bu merkezlerde hizmet verecek personelimizin de eğitimlerini tamamladık" dedi. - ANKARA