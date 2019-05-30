Bakan Selçuk: İlk 4 ayda 416 bin kişiyi özel sektöre yerleştirdik

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Törenine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019'un ilk 4 ayında 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna kadar 2.5 milyon ilave istihdam sözünü de hatırlatmak istiyorum" dedi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) geleneksel "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödül Töreni" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Etiler'de bulunan özel bir otelde gerçekleşen törendeki projeler; Yenilikçilik, Etkililik, Kapsayıcılık, İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik, Girişimcilik Özel Ödülü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü, İş Başında Eğitim Özel Ödülü alanlarında değerlendirildi ve 12 şirket sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık bulundu.

"İHRACATIMIZI 2018'DE 168 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Ülkemize karşı gerçekleştirilmek istenen antidemokratik girişimlere, 15 Temmuz'la birlikte başlayan ekonomik manipülasyonlara rağmen; 2002'den bugüne yıllık ortalama yüzde 5,6 büyüme oranına ulaştık. Aynı dönemde 36 Milyar Dolar olan ihracatımızı 2018'de 168 Milyar Dolara yükselttik" şeklinde konuştu.

"190 ÜLKE ARASINDA 43. SIRAYA YÜKSELDİK"

Bakan Selçuk, "Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksine göre, 2018 yılında 190 ülkede 43. sıraya kadar yükseldik. Bu söz konusu iyileşme sonucunda geldiğimiz yer son 15 yılın rekor pozisyonuydu. Ülkemizde iş yapma kolaylığına sağlanan bu kolaylıklar sayesinde 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayımız, bugün 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan 22,3 milyona ulaşmış durumda. Hep birlikte daha fazla çalışarak ve üreterek, çocuklarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖRE 1 MİLYON 240 BİN KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ"

Selçuk, "18 ayrı teşvik uygulamamız ile, 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza hali hazırda katkı veriyoruz. Bu güzel Ramazan ayında ben tekrar Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna kadar 2.5 milyon ilave istihdam sözünü de hatırlatmak istiyorum. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bugüne siz işverenlerimize yaklaşık 150 Milyar Liralık destek sağladık. Bütün bu uygulamalarının sonucu olarak, 2002'de özel sektörde sadece 24 bin kişi işe yerleştirilebilmişken, 2018'de bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıktığını görmekteyiz. Bu yılın ilk 4 ayında ise 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a konuşmalarının ardından TİSK Yönetim Kurulu başkanı Özgür Burak Akkol hediye taktim etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul